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«Египетская сила»: ученик Клюева рассказал, как актер придумал легендарную фразу

Иван Линдеманн
01:23 08.09.2020
Особенностью являлось то, что изначально актер заменял букву «г» буквой «б».
«Египетская сила»: ученик Клюева рассказал, как актер придумал легендарную фразу
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Знаменитую фразу «Египетская сила» актер Борис Клюев придумал сам. Об этом рассказал его ученик Дмитрий Корепин. Особенностью являлось то, что изначально Клюев заменял букву «г» буквой «б».

Кроме того, Корепин подчеркнул, что артист всегда трепетно относился к архаизмам и имел некоторые особенности, отличающие его речь.

Например, слово «перспектива» Клюев произносил с мягкой буквой «р», в результате ученикам слышалось «переспектива».

«Коллоквиум он называл "коллеквиум"», - рассказал Корепин «Собеседнику».

Один из ведущих актеров Малого театра Борис Клюев скончался от рака 1 сентября 2020 года. Народному артисту было 76 лет.

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