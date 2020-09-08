Суд не поверил доводам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском месте

Пресненский суд не поверил доводам защиты о том, что актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, сидел на пассажирском сиденье.

Ранее Михаил Ефремов отправился в суд на вынесение окончательного приговора. Сообщалось, что актер приехал на заседание без вещей. При нем была только папка с документами.

Также сообщается, что судья отказалась принимать во внимание признание вины актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

«При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал... тем не менее она подтверждается исследованными в суде доказательствами», - заявила в ходе оглашения приговора судья Елена Абрамова.

Сегодня судья должна огласить окончательный приговор артисту. Суд уже признал артиста виновным в смертельном ДТП, которое произошло в июне в Москве.