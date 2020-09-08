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В WhatsApp нашли «текстовую бомбу», которая ломает мессенджер

Виктория Ивашечкина
12:12 08.09.2020
Сообщение выглядит как бессмысленный набор странных символов.
В WhatsApp нашли «текстовую бомбу», которая ломает мессенджер
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Пользователи мессенджера WhatsApp рассказали о наборе символов, который выводит из строя приложение на смартфонах и планшетах.

С так называемой «текстовой бомбой» столкнулись как пользователи iOS-устройств, так и владельцы смартфонов на базе Android, передает iguides.ru.

Опасное сообщение на первый взгляд выглядит как бессмысленный набор странных символов. При их получении приложение вылетает из памяти и больше не может загрузиться, так как при повторном запуске снова видит те же символы.

Специалисты отмечают, что полностью защититься от этой проблемы невозможно. Опасное сообщение может прийти как от друзей, так и от незнакомых контактов.

Ранее эксперты назвали новые способы мошенничества в WhatsApp. Основная часть вирусной информации происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл.

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