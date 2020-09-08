В стране и мире Гарик Сукачев приехал в суд поддержать Ефремова Анна Касаткина Актеру должны огласить приговор по делу о смертельном ДТП. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Рок-музыкант Гарик Сукачев приехал на оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову в Пресненский суд Москвы. Поддержать обвиняемого прибыл также актер Иван Охлобыстин. Гособвинение запрашивает для Ефремова 11 лет в колонии общего режима. Ранее Охлобыстин в социальных сетях призывал помиловать актера. Столкновение внедорожника Ефремова и автофургона курьера Сергея Захарова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня. В результате последний скончался от полученных травм в больнице. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует