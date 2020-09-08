Гарик Сукачев приехал в суд поддержать Ефремова
Актеру должны огласить приговор по делу о смертельном ДТП.
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Рок-музыкант Гарик Сукачев приехал на оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову в Пресненский суд Москвы. Поддержать обвиняемого прибыл также актер Иван Охлобыстин.
Гособвинение запрашивает для Ефремова 11 лет в колонии общего режима. Ранее Охлобыстин в социальных сетях призывал помиловать актера.
Столкновение внедорожника Ефремова и автофургона курьера Сергея Захарова произошло на Садовом кольце в Москве 8 июня. В результате последний скончался от полученных травм в больнице. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.