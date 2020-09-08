Из дома Ефремова с сумкой вышел неизвестный молодой человек
Ранее сообщалось, что артист на заседание суда уехал без вещей, с одной папкой документов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
К дому артиста Михаила Ефремова в Москве приехал неизвестный молодой человек на дорогой иномарке.
Через несколько минут он вышел с большой зеленой сумкой. На вопросы журналистов, чьи это вещи, молодой человек отвечать отказался.
Ранее Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд на вынесение приговора без вещей. С собой у него была только папка с документами.
Сегодня судья должна огласить окончательный приговор артисту. Суд уже признал артиста виновным в смертельном ДТП, которое произошло в июне в Москве.
Сейчас у здания суда находятся десятки журналистов, поклонники актера, уверенные в том, что их кумир не виноват в произошедшем, а также те, кто выступает за максимально возможное наказание для знаменитости.