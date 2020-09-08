Из дома Ефремова с сумкой вышел неизвестный молодой человек

К дому артиста Михаила Ефремова в Москве приехал неизвестный молодой человек на дорогой иномарке.

Через несколько минут он вышел с большой зеленой сумкой. На вопросы журналистов, чьи это вещи, молодой человек отвечать отказался.

Ранее Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд на вынесение приговора без вещей. С собой у него была только папка с документами.

Сегодня судья должна огласить окончательный приговор артисту. Суд уже признал артиста виновным в смертельном ДТП, которое произошло в июне в Москве.

Сейчас у здания суда находятся десятки журналистов, поклонники актера, уверенные в том, что их кумир не виноват в произошедшем, а также те, кто выступает за максимально возможное наказание для знаменитости.