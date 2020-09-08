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Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП

Виктория Ивашечкина
11:24 08.09.2020
Наказание будет названо судьей в конце приговора.
Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Пресненский суд в Москве признал российского актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.

Суд признал актера в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

«Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», - начала читать приговор судья Елена Абрамова.

Уточняется, что наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет на три года после освобождения садиться за руль.

Напомним, ранее артист прибыл в суд для оглашения приговора. Ефремов отправился на заседание без вещей. В руках артиста была только папка с документами.

Сейчас у здания суда находятся десятки журналистов, поклонники актера, уверенные в том, что их кумир не виноват в произошедшем, а также те, кто выступает за максимально возможное наказание для знаменитости.

Напомним, 8 июня актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения.

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