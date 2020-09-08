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Археологи обнаружили таинственные подземные могилы в Египте

Виктория Ивашечкина
11:12 08.09.2020
В древнем городе Саккара египтяне хоронили умерших, включая людей из рабочего класса и высокопоставленных чиновников.
Археологи обнаружили таинственные подземные могилы в Египте
© Фото: albertr, Pixabay

СМИ сообщают, что в древнем египетском некрополе Саккара ученые нашли подземный тайник. В нем содержатся по меньшей мере 13 деревянных гробов возрастом 2 500 лет.

Отмечается, что таинственная могила была найдена в погребальной шахте на глубине 11 метров.

По словам археологов, хорошо сохранившиеся гробы, в которых, скорее всего, до сих пор содержатся тела умерших, были сложены один на другом и запечатаны. Некоторые гробы сохранили остатки краски, нанесенной на дерево, пишет Science Alert.

Более того, ученые рассказали о трех запечатанных нишах в шахте, где могут содержаться еще больше могил.

В Саккаре в течение трех тысяч лет египтяне хоронили умерших, включая людей из рабочего класса и высокопоставленных чиновников.

Ранее исторические артефакты эпохи правления фараона Рамзеса II были найдены в Египте. Раскопки велись к югу от Каира. Уникальные предметы удалось обнаружить в районе деревни Мит Разита на частном земельном участке.

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