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Ефремов прибыл в Пресненский суд для оглашения приговора

Виктория Ивашечкина
10:46 08.09.2020
У здания суда находятся десятки журналистов, группа поддержки артиста и те, кто выступает за максимально возможный срок для звезды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в Москве, прибыл в Пресненский суд для оглашения приговора.

Сообщается, что актер без вещей отправился в Пресненский суд на заседание суда. В руках Ефремова только папка с документами.

Сегодня судья должна огласить окончательный приговор артисту. Если срок будет реальным, находящегося под домашним арестом актера возьмут под стражу в зале суда.

Сейчас у здания суда находятся десятки журналистов, поклонники актера, уверенные в том, что их кумир не виноват в произошедшем, а также те, кто выступает за максимально возможное наказание для знаменитости.

Напомним, 8 июня актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения.

На последнем заседании суда, которое прошло 3 сентября, Ефремов признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима.

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