Ефремов выехал в суд без вещей

Актер Михаил Ефремов выехал в Пресненский суд Москвы на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП. Личные вещи артист с собой не взял.

На заседании 8 сентября должен быть оглашен вердикт суда по делу, в котором Ефремов проходит обвиняемым. Прокурор запросила для артиста наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии общего режима. Ефремову также хотят запретить управлять автомобилем три года. Сам артист в последнем слове признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Авария произошла на Садовом кольце в Москве 8 июня. Внедорожник, за рулем которого, вероятно, находился Ефремов, врезался в автофургон. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона - курьер Сергей Захаров - через несколько часов скончался в больнице от полученных травм.