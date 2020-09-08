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Минтруд предложил удлинить новогодние выходные и сократить майские

Анна Касаткина
10:02 08.09.2020
В следующем году 31 декабря может стать выходным.
Минтруд предложил удлинить новогодние выходные и сократить майские
© Фото: monicore, Pixabay

Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно ему, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря в следующем году будет выходным, а майские праздники сократятся до шести дней - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», - пояснили в ведомстве.

В Минтруде отметили, что в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, и предложили следующий механизм переноса: суббота и воскресенье 2 и 3 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

В случае принятия постановления в 2021 году россияне будут отдыхать следующим образом: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. По действующему законодательству 31 декабря 2020 года остается рабочим днем, уточняет ТАСС.

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