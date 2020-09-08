Счетная палата проверит эффективность поддержки медработников, борющихся с COVID-19

Счетная палата РФ намерена проверить Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что запланированная проверка станет дополнением к уже включенному ранее в план работы анализу осуществления стимулирующих выплат медработникам.

«Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат», - говорится в сообщении.

В конце августа российское правительство утвердило выделение средств на осуществление доплат медикам и соцработникам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Михаилом Мишустиным также было подписано постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, участвующих в борьбе с COVID-19.