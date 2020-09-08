Диетолог рассказал, какие продукты сжигают жир ночью

Правильный подбор продуктов, съеденных после шести часов вечера, не только не способствует набору веса, но и помогает сжигать жир. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Он объяснил, что процесс похудения зависит от определенных гормонов, самым мощным из которых является соматотропин. Врач рассказал, что он выделяется во время сна ночью и действует около 50 минут. За этот период организм может сжечь 150-200 граммов жировой ткани.

При этом есть другой гормон, который блокирует действие соматотропина. Это инсулин. Поэтому ужинать необходимо теми блюдами, которые не сильно повышают в крови уровень инсулина.

«Разваренная каша моментально всасывается в кровь, дает повышенный сахар в крови и повышенное количество инсулина, который может блокировать соматотропный гормон», - отметил диетолог на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что большую часть круп, фруктов и молочных продуктов, имеющих высокий инсулиновый индекс (ИИ), лучше есть до пяти-шести часов вечера.

«Лучше отдать предпочтение продуктам с низким ИИ - мясу, рыбе, белку, морепродуктам и овощам. Стейк с овощами - хороший вариант», - сказал Ковальков.

Врач добавил, что во время переваривания мяса аминокислоты, которые в нем содержатся, стимулируют выработку соматотропного гормона и сжигание жировой ткани.