Площадь пожаров в Калифорнии превысила рекордные 881,4 тысячи га

В Калифорния общая площадь природных пожаров за текущий 2020 год достигла отметки 881,4 тысячи гектаров, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений в штате. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что пожарная служба ведет статистику возгораний с 1987 года. Предыдущий рекорд по общей площади природных пожаров был установлен в 2018 году, когда горело около 793,2 тысяч гектаров.

В экстренных службах прогнозируют увеличение площади возгорания, поскольку в ближайшие два дня ожидается сухой, теплый и сильный ветер. В регионе высокие температуры бьют рекорды. Так в Лос-Анджелесе в воскресенье, 6 сентября, столбики термометров поднялись до отметки 49,4 градуса по Цельсию, что является максимумом за всю историю наблюдений.

Операторы электросети штата предупреждают о возможном отключении электроэнергии из-за аномальной жары. Если это случится, то около 9 миллионов человек могут на сутки остаться без света.

Ранее сообщалось об экстренной эвакуации местных жителей в округе Сан-Диего из-за распространения мощного лесного пожара вблизи жилой территории. По информации губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, свои дома уже покинули более 119 тысяч человек. Он подчеркнул, что к ситуации с лесными пожарами стоит относиться очень серьезно и следить за информацией об эвакуации. Еще 18 августа Ньюсом ввел режим ЧС на уровне штата из-за пожаров и аномальной жары.