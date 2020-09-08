В стране и мире Коронавирус Первая партия вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот Иван Линдеманн Разработанный МО РФ и НИЦ имени Гамалеи препарат в ближайшее время поступит в регионы. © Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress Первая партия разработанной Министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцины выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. Отмечается, что «Sputnik V» прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. «В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы», - добавили в Минздраве. Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал телеканалу «Звезда» о роли Минобороны РФ в разработке вакцины от COVID-19. Добровольная массовая вакцинация населения в рамках исследований зарегистрированной в России вакцины стартовала в Москве 5 сентября. Прививание проходит в рамках дополнительных пострегистрационных исследований эффективности и безопасности препарата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует