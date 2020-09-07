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Круглосуточно дежурят спасатели: в Хабаровском крае выросло число подтопленных районов

Виктория Ивашечкина
09:12 07.09.2020
В ближайшее время синоптики обещают в регионе грозы с градом и даже образование смерчей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Хабаровском крае стремительно растет число подтопленных районов. В воде находятся более тысячи дачных участков и несколько дорог.

По последней информации, в зоне бедствия круглосуточно дежурят спасатели. Пострадавшим на лодках доставляют продукты и лекарства. При этом, по прогнозам синоптиков, пик паводка еще не пройден. Уровень воды в реках Амур и Уссури будет расти до 10-го сентября. Вновь ожидаются ливни.

Непогода накрыла и Черноморское побережье. Дороги выглядят как горные реки. Машины там едва могут проплыть. Похожая ситуация сейчас и в Анапе.

По словам синоптиков, в ближайшие сутки ситуация вряд ли улучшится. Специалисты обещают грозы с градом, есть даже вероятность образования смерчей.

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