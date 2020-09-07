Круглосуточно дежурят спасатели: в Хабаровском крае выросло число подтопленных районов

В Хабаровском крае стремительно растет число подтопленных районов. В воде находятся более тысячи дачных участков и несколько дорог.

По последней информации, в зоне бедствия круглосуточно дежурят спасатели. Пострадавшим на лодках доставляют продукты и лекарства. При этом, по прогнозам синоптиков, пик паводка еще не пройден. Уровень воды в реках Амур и Уссури будет расти до 10-го сентября. Вновь ожидаются ливни.

Непогода накрыла и Черноморское побережье. Дороги выглядят как горные реки. Машины там едва могут проплыть. Похожая ситуация сейчас и в Анапе.

По словам синоптиков, в ближайшие сутки ситуация вряд ли улучшится. Специалисты обещают грозы с градом, есть даже вероятность образования смерчей.