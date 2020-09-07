На юге Красноярского края выпал первый снег

Лето полностью отступило: на юге Красноярского края синоптики и местные жители зафиксировали первый снег. Его успели заснять на видео работники природного парка «Ергаки».

По наблюдениям специалистов, обычно подобную картину в этих местах можно видеть в середине сентября. Однако в этом году зима решила рано напомнить о себе.

Стремительное похолодание надвигается и на Центральную Россию. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сегодня последний аномально теплый день. Столбики термометров поднимутся до плюс 25-ти градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы.

Уже со вторника, 8 сентября, начнется настоящая осень. Придет северный ветер, а температура воздуха опустится на 7-8 градусов.

При этом в конце недели будет уже всего плюс десять. Возможны ночные заморозки, особенно в Поволжье. Летняя жара, по словам Вильфанда, сохранится только на юге страны.