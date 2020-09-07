В бородинском хлебе не нашли достаточное количество витаминов

Изготавливаемый в России хлеб сорта «Бородинский» полностью безопасен, но содержит мало витаминов. К такому выводу пришли специалисты Роскачества на основании проверки 26 образцов продукта.

Хлеб исследовали по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств. Консервантов, улучшителей, опасных микроорганизмов в образцах не обнаружили. Как положительный момент отмечено высокое содержание пищевых волокон и минеральных веществ. Однако в нескольких образцах были обнаружены пестициды, которые могли попасть хлеб из муки (их наличие не нормируются техрегламентом о безопасности пищевой продукции). Кроме того, в продукте оказалось не так уж много витаминов.

«Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е», - рассказали в Роскачестве.

Содержание белка в хлебе оказалось завышено многими производителями (от 4,5 до 6,5% вместо заявленных 6,9%). У трети товаров был излишне светлый мякиш, что может указывать на нарушение соотношения ржаной и пшеничной муки. Были у специалистов претензии и по мягкости, эластичности и пористости мякиша, а также по достоверности маркировки массы нетто и пищевой ценности продукта.

В Роскачестве напомнили покупателям, что вкус бородинского хлеба должен быть с характерной кислинкой, не слишком кислым или пресным. Визуально хлеб должен быть темно-коричневого цвета, без трещин, с кориандром на поверхности и без подгорелой корки.