Опубликованы кадры с места поисков пропавших под Сочи туристов

МЧС России опубликовало видеозапись с места поисков пропавшей под Сочи туристической группы. На кадрах видно, как специалисты прочесывают лес.

Спасатели ищут исчезнувших людей в горно-лесном массиве, куда последние выдвинулись утром 6 сентября и до сих пор не вернулись. Группа в составе 11 человек, среди которых восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет, вышла из поселка Эсто-Садок к озеру на высоте 2 320 метров на южном склоне Роза Хутор.

Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и туристические маршруты в этом районе. К поискам также привлекли вертолет Ми-8 и конно-кинологические расчеты.