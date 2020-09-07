Синоптики предупредили о «супервысокой» температуре на севере России

На севере европейской части России и в Уральском федеральном округе прогнозируется «супервысокая» для этого времени года температура. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком (автономном округе – прим.)… в Западной Сибири, Уральском федеральном округе - очень высокая температура, на 6-8 градусов выше нормы. На севере 20 градусов днем - это супервысокая температура», - рассказал он.

В беседе с ТАСС Вильфанд также отметил, что на юге европейской части страны сохранится жаркая погода – в районе 30 градусов. Это касается Краснодарского края, Крыма, регионов Северо-Кавказского федерального округа.