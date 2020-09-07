В России планируют производить 80 миллионов доз вакцины от COVID-19 в год
По словам директора НИЦ им. Гамалеи, препарат будут изготавливать на трех крупных фарм-предприятиях.
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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России планируют производить 80 миллионов доз вакцины от коронавируса в год.
По его словам, на базе центра будут выпускать около семисот тысяч доз препарата, разработанного Минобороны РФ совместно с НИЦ им. Гамалеи.
Помимо этого вакцину будут изготавливать на трех крупных фарм-предприятиях, подчеркнул он в интервью «Известиям».
Гинцбург отметил, что такими темпами при помощи прививок с коронавирусом на территории России удастся справиться уже к следующему лету.
По словам специалиста, это можно сделать и быстрее, если помимо имеющейся вакцины, появится еще одна. Важно, чтобы у нее были столь же хорошие потребительские качества, и длительная эффективная иммунная защита.