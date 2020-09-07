Группа туристов пропала в горах под Сочи

В горах под Сочи в воскресенье, 6 сентября, пропали 11 туристов. На данный момент сотрудники МЧС ищут группу, в составе которой восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет.

«Незарегистрированная группа в составе 11 человек утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись», - уточнили в ведомстве.

По последним данным, спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона.

К поискам планируется привлечь конно-кинологический расчет на пяти лошадях. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту.