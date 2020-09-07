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СМИ: банки аннулировали около 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

Анна Касаткина
07:00 07.09.2020
В Центробанке рекомендовали кредитным организациям учитывать все обстоятельства клиентов, а гражданам – помнить, что намеренное неисполнение взятых на себя обязательств может обернуться проблемами для кредитной истории.
СМИ: банки аннулировали около 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
© Фото: pixabay.com

Российские банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы или 4% от всех заявок. Заемщики в течение 120 дней не подтвердили свое право на льготы, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По данным издания, к 26 августа кредитные организации получили более 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. В течение 90 дней заемщики должны были предоставить документы, подтверждающие снижение доходов на 30%. Еще один месяц предусмотрен законом на случай непредвиденных обстоятельств.

В результате банки одобрили 205,1 тысячу заявлений на общую сумму 81 млрд рублей (57,9%) и аннулировали 15 тысяч на сумму 6,8 млрд (4%). Еще 40% остаются «в зоне риска»: граждане могут не успеть предоставить документы.

В Центробанке рекомендовали кредитным организациям учитывать все обстоятельства клиентов, а гражданам – помнить, что намеренное неисполнение взятых на себя обязательств может обернуться проблемами для кредитной истории. Если заемщик так и не направил подтверждающие документы, то льгота отменяется, и кредит продолжает действовать на прежних условиях, а потому банки могут начислить пени и неустойки, пояснили эксперты.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие от пандемии коронавируса могут рассчитывать на кредитные каникулы. Отсрочка предоставляется на шесть месяцев.

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