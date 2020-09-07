Уникальное событие: на космодром Восточный доставили оборудование для «Ангары»

На космодром Восточный доставили технологическое оборудование для запуска ракеты-носителя «Ангара». Чтобы его привезти автопоездам пришлось преодолеть около 60 километров. Для движения колонны перекрыли федеральную трассу, поскольку конструкция в диаметре 9 метров и занимает всю ширину дороги.

Каждая деталь конструкции весит 50 тонн. В общей сложности - более двух тысяч тонн оборудования: секции вакуумной установки и пускового стола.

В вакуумной камере на космодроме будут проверять герметичность пилотируемых космических кораблей. Из-за больших габаритов ее не смогли доставить обычным транспортом, в результате пришлось задействовать морской. На космодром блоки доставили Северным морским путем, и сейчас идет разгрузка последней частей.

Это было уникальное решение: космический груз погрузили в порту Северодвинска, затем через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря он прибыл в порт Советская Гавань. Там его перегрузили на баржи и по рекам Амур и Зея доставили в Амурскую область.

«Это уникальное событие. Действительно происходит впервые. Маршрут доставки впервые. И сама доставка. Это достаточно сложный технологический процесс. Нам пришлось демонтировать часть стены. Системы, безопасности, но с сохранением работоспособности. Пришлось создать временные дороги», - объяснил директор филиала АО «Цинки» космического центра «Восточный» Роман Бабков.

Через 3 года с космодрома Восточный будет запущена тяжелая ракета «Ангара». Это обеспечит России независимый доступ в космос и позволит запускать спутники всех типов со своей территории.

Сейчас идет строительство стартового комплекса. На площадке уже установлены емкости для азота и кислорода. На космодроме уже находятся готовые к монтажу девять из 31 системы обеспечения запуска. Завершается поставка стартового стола, монтаж которого начнется в ближайшее время.