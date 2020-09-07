Более 42 часов: пианист из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд беспрерывной игры

В Санкт-Петербурге установлен новый мировой рекорд беспрерывной игры на фортепиано. Пианист Руслан Ишдавлетов играл на инструменте 42 часа 24 минуты и 47 секунд. Все происходило на открытом воздухе, во Планетария на набережной Обводного канала.

Пианист начал играть в десять утра пятницы, 4 сентября, а закончил в воскресенье, 6 сентября. Для Руслана возвели специальный навес от дождя. Изначально он планировал не отходить от инструмента 50 часов, но усталость взяла свое - музыкант уснул.

Таким образом пианист побил свой предыдущий рекорд, который составил 37 часов беспрерывной игры на фортепиано. Такой музыкальный марафон для Ишдавлетова уже пятый по счету. В ближайшем будущем он планирует установить рекорд непрерывной импровизации на пианино и отыграть 50 часов.