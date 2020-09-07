Амур и Уссури вышли из берегов: в Хабаровском крае более тысячи дворов оказались подтопленными

В Хабаровском крае продолжает подниматься уровень воды в реках Амур и Уссури. По информации регионального ГУ МЧС, в регионе растет число подтопленных районов. Уже более 1,2 тысячи дачных и приусадебных участков, а также несколько дорог оказались в воде.

В зоне подтопления круглосуточно дежурят представители экстренных служб. Пострадавшим на лодках доставляют продукты и лекарства. По прогнозам синоптиков пик паводка еще не пройден. Ожидаются ливни. Специалисты считают, что до 10 сентября уровень воды в реках Амур и Уссури будет расти.

Непогода накрыла и Черноморское побережье. Улицы Новороссийска превратились в горные реки, по которым машины едва могут передвигаться. Похожая ситуация и в Анапе. В ближайшие сутки ситуация вряд ли улучшится. Синоптики прогнозируют в регионе грозы с градом, а также вероятность образования смерчей.