Ученые разработали бюджетный аналог платинового лекарства от рака

Международный коллектив ученых при участии Тюменского государственного университета впервые в мире разработал препарат на основе никеля, который способен бороться с онкологией.

Авторы утверждают, что это лекарство сможет решить проблему устойчивости рака к другим используемым медикаментам. Кроме того, разработка дешевле и безопаснее аналогов.

В исследовании ученых, опубликованном в журнале New Journal of Chemistry, говорится, что в настоящее время в мире широкое распространение получили препараты на основе производных платины. Но, как уверяют специалисты, данные лекарства очень дорогие и обладают побочными эффектами. Кроме этого, раковые клетки быстро приобретают к медикаментам высокую сопротивляемость.

Ученые считают, что альтернатива платине - никель. Это ее ближайший электронный аналог.

«Никель, в отличие от платины, может формировать гораздо более богатую геометрию молекул, что обеспечивает образование соединений с новыми улучшенными свойствами», - отметили исследователи.

Все это, по их словам, позволит проще совершенствовать препарат, борясь как с растущей сопротивляемостью раковых клеток, так и с негативными побочными эффектами.