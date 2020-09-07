В России могут вырасти штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ

Депутаты дорабатывают законопроект с учетом замечаний Минстроя, который предусматривает увеличение штрафов в разы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Законопроект планируют до конца сентября внести в Госдуму, пишут «Известия».

«Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление», - пояснила один из авторов инициативы, депутат Наталья Костенко.

Депутат напомнила, что сегодня штрафы для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций составляют от 500 до 1000 рублей. Поправки предусматривают первый штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении - от 15 до 30 тысяч рублей.

По словам Костенко, депутаты предусмотрели штрафы и для юридических лиц: за первое нарушение от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное – от 50 до 200 тысяч рублей. Однако, в Минстрое посчитали данную норму избыточной, поскольку для них уже предусмотрено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Поэтому по рекомендации Минстроя из поправок будет исключено наказание для юридических лиц.