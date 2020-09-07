Эксперт рассказал, из-за чего могут заблокировать e-mail

Электронная почта может быть заблокирована из-за подозрения на взлом, рассылки спама или по запросу государственных органов. Об этом рассказал эксперт IT-отрасли Станислав Косарев.

Он отметил, что право заблокировать e-mail могут только почтовые сервисы.

«Когда мы заводим почту на Mail.ru и "Яндексе", то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя», - сказал Косарев агентству «Прайм».

Эксперт добавил, что, кроме этого, почтовые сервисы могут временно остановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей.

Чаще всего блокировка происходит из-за того, что сервис замечает подозрительную активность: вход из нового места, подбор паролей. Вторая причина - массовые рассылки писем. Третья - по запросу госорганов. В зависимости от этого, отметил эксперт, способы восстановить доступ к почтовому ящику разнятся.