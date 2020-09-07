Сильнейшие ливни и ветер: мэр Владивостока предупредил об опасности тайфуна «Хайшен»

Во Владивостоке из-за тайфуна «Хайшен» жителям города рекомендовано оставаться дома, а детей не отправлять в школы и детские сады. Такое решение было принято на экстренном заседании оперативного штаба в городской администрации.

«Если во Владивостоке будет сильный дождь и ветер, то детей из школ и дошкольных учреждений образования необходимо будет отпустить домой. Отсутствие ребенка в момент непогоды не будет считаться прогулом», - заявил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Он также рекомендовал работодателям рассмотреть вопрос о том, чтобы отпустить сотрудников организаций и предприятий домой на время прохождения тайфуна.

Ожидается, что уже вечером в понедельник, 7 сентября, во Владивостоке начнется сильный дождь. По прогнозам синоптиков, менее чем за 12 часов выпадет до 35 миллиметров осадков. Также ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 32 метров в секунду.

Городским службам поставлена задача подготовить пункты временного размещения для горожан и предусмотреть пути эвакуации.

Ранее, из-за тайфуна «Майсак», который обрушился на регион 3 сентября, более 150 тысяч жителей Приморья остались без света. Во Владивостоке отмечали, что впервые столкнулись с тайфуном столь разрушительной силы.