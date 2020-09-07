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Предложение, от которого нельзя отказаться: Коппола снимет новую версию «Крестного отца-3»

Иван Линдеманн
06:04 07.09.2020
Фильм выйдет в ограниченном прокате в декабре.
Предложение, от которого нельзя отказаться: Коппола снимет новую версию «Крестного отца-3»
© Фото: Кадр из фильма «The godfather 3»

«Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне» - так будет называться новая версия третьей части легендарного фильма Фрэнсиса Форда Копполы.

Режиссер уже работает над сценарием, который, как он считает, больше подходит для завершения трилогии сообщает Deadline.

«Для этой версии финала я сделал новые начало и конец, переставил местами некоторые сцены, кадры и треки», - сказал Коппола.

Режиссер признался, что давно планировал переделать третью часть. «Крестный отец-3» вышел в 1990 году, еще при жизни автора книги Марио Пьзо, сценарий создавался вместе с писателем.

Фильм получил более сдержанные отзывы кинокритиков и зрителей. Тем не менее, у картины - семь номинаций на «Оскар».

Новый «Крестный отец-3», как сообщается, выйдет в декабре в ограниченном прокате, после этого появится на цифровых платформах.

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