Россия передала школам Киргизии 10 тысяч учебников

Учебники общей стоимостью более четырех с половиной миллионов рублей подарило школам Киргизии правительство Свердловской области. Пособия в были доставлены на территорию страны спецбортом.

Военный самолет вооруженных сил РФ приземлился на аэродром авиабазы в Канте. На борту воздушного судна - более 10 с половиной тысяч учебников по физике и химии для старших классов.

Все пособия на русском языке. В Киргизии он имеет статус официального.

Новые учебники распределят между школами Ошской области и юга страны.