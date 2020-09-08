Россия передала школам Киргизии 10 тысяч учебников
Учебные пособия распределят между школами Ошской области и юга страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Учебники общей стоимостью более четырех с половиной миллионов рублей подарило школам Киргизии правительство Свердловской области. Пособия в были доставлены на территорию страны спецбортом.
Военный самолет вооруженных сил РФ приземлился на аэродром авиабазы в Канте. На борту воздушного судна - более 10 с половиной тысяч учебников по физике и химии для старших классов.
Все пособия на русском языке. В Киргизии он имеет статус официального.
Новые учебники распределят между школами Ошской области и юга страны.