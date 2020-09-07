Глава Минздрава назвал причины роста смертности во время пандемии

В период пандемии в России увеличилось число летальных исходов. Это связано как с самим COVID-19, так и с другими заболеваниями, осложнившимися на фоне инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, в первую очередь, речь идет таких недугах как диабет, онкология и нарушение системы кровообращения, сообщает ТАСС.

Ранее Мурашко разъяснил приведенную Росздравнадзором статистику смертности от COVID-19. Глава Минздрава рассказал, что приведенные данные получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций, а не основаны на анализе данных по всей стране. Так он отреагировал на сообщения Росздравнадзора о неточностях в регистрации летальных исходов от коронавируса.

Также он сообщил, что медицинская статистика требует особенной достоверности, которой всегда уделялось самое важное значение.