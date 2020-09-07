В Москве за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки скончались еще 16 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Накануне сообщалось о смерти 14 больных с коронавирусом. Таким образом общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось с 4905 до 4921 человек.

Ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова рассказала, что в городе около 25 тысяч добровольцев подали заявки на участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи. Она добавила, что с добровольцами уже работают медики, проводятся необходимые обследования для выявления возможных противопоказаний.