Сотни фильмов из десятков стран: в Севастополе проходит ХХIХ Международный Кинофорум «Золотой Витязь»

С 6 по 15 сентября 2020 года в рамках XI Международного форума искусств «Золотой Витязь» в Севастополе проходит ХХIХ (шестой Севастопольский) Международный Кинофорум «Золотой Витязь». Вторым аккордом Всеславянского форума станет открытие 14 сентября XI Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». Оба форума посвящены 75-летию Великой Победы.

В 2015 году, после возвращения Севастополя в Родную гавань, МКФ «Золотой Витязь» и Администрация города подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве, определившее постоянную прописку «Золотого Витязя» в городе русской славы. За прошедшие шесть лет «Золотой Витязь» завоевал доверие и уважение зрителей Севастополя.

Международный Кинофорум «Золотой Витязь», основанный в 1992 году народным артистом России Николаем Бурляевым, объединяет под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» кинематографистов из многих стран мира.

Организаторами Севастопольского Международного Кинофорума «Золотой Витязь» являются: АНО МКФ «Золотой Витязь», Правительство города Севастополя, Министерство культуры Российской Федерации, при участии Союза кинематографистов России, Госфильмофонда России, ГАУКС «Севастополь кино», Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Московского Патриархата.

Постоянные почетные попечители «Золотого Витязя» - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова, председатель Союза кинематографистов России Н.С. Михалков, врио губернатора города Севастополя М.В. Развожаев.

Партнёры ХХIХ МКФ и ХI СФИИ «Золотой Витязь» - Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В.Луначарского, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Ресторанный холдинг «RestArt», Гостиница «Севастополь», Дворец культуры рыбаков г. Севастополя, Севастопольский центр Культуры и Искусств, Терновский Центр культуры и досуга.

Президент Международного форума искусств «Золотой Витязь» - Сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства, член Патриаршего совета по культуре, член рабочей группы Госсовета РФ, Председатель Славянского творческого союза, Народный артист России Николай Петрович Бурляев.

За 29 лет своей деятельности «Золотой Витязь» провел в России, Беларуси, Украине, Сербии, Болгарии, Приднестровье, Республике Сербской (Босния и Герцеговина), более ста масштабных форумов кино, театра, литературы, музыки, живописи и боевых искусств. В мероприятиях «Золотого Витязя» приняли участие более 10000 деятелей культуры из 60 стран мира.

На ХХIХ Международном Кинофоруме «Золотой Витязь» будут представлены более 200 конкурсных и внеконкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 21 страны мира.

В состав международных жюри ХХIХ Международного Кинофорума «Золотой Витязь» вошли крупнейшие кинематографисты России, Беларуси, Украины, Сербии, Болгарии, ЛНР, представители Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Московского Патриархата, школьники города Севастополь.

Участники Кинофорума:

Народные артисты России: Николай Бурляев, Николай Лебедев, Александр Михайлов, Александр Пашутин, Дмитрий Певцов, Игорь Скляр, Борис Щербаков,

Народный артист Республики Беларусь - Владимир Гостюхин (Белоруссия);

Народный артист Украины - Михаил Голубович (ЛНР);

Заслуженные деятели искусств России: Вячеслав Орехов и Виталий Максимов; Заслуженные артисты России: Анна Большова, Наталья Бондарчук; Заслуженный артист Украины - Алексей Колесник;

Актеры театра и кино:

Из России: Ольга Будина, Инга Шатова, Светлана Копылова, Анастасия Макеева, Александр Песков, Сергей Варчук и др.

Из Сербии: Лазарь Ристовски, Ивана Жигон.

Награды Кинофорума

Высших наград МКФ «Золотой Витязь» 2020 года - Золотых медалей имени С.Ф. Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф», удостоены Народные артисты России Андрей Сергеевич Кончаловский, Александр Яковлевич Михайлов и режиссёр-документалист, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Васильевич Орехов.

Золотой медали имени С.Ф. Бондарчука «За вклад в кинематограф» удостоена Заслуженная артистка России, актриса и режиссёр Наталья Сергеевна Бондарчук.

Лауреатом Золотой медали имени Ю.Б. Левитана «За выдающийся вклад в российскую тележурналистику» станет Заслуженный деятель искусств России, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер Виталий Эдуардович Максимов.

Лауреатом Золотой медали имени Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство» XVIII МТФ «Золотой Витязь» станет лауреат призов «Золотой Витязь», «Золотая маска» и премии Мориса Бежара Режиссёр-хореограф Елена Викентьевна Богданович.

Победителям в каждой из 6 номинаций (игровые, анимационные, документальные короткометражные и документальные полнометражные фильмы, детские, дебютные и студенческие фильмы) будут вручены призы «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый» Витязи и дипломы.

В программе Кинофорума: торжественные церемонии Открытия и Закрытия; гала-концерт популярных артистов кино и театра – участников ХХIХ Международного Кинофорума «Золотой Витязь»; концерты и творческие встречи с популярными артистами театра и кино; вечер, посвящённый 100-летию С.Ф. Бондарчука; премьеры, конкурсные и внеконкурсные показы фильмов из 21 страны мира (России, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Республики Сербской, Сербии, Словении, Таджикистана, Украины, Франции, Хорватии, Южной Кореи, Японии); конференция «реализация основ государственной культурной политики, достижения и недостатки» с участием известных кинематографистов и ведущих представителей СМИ - Анной Шафран и Аркадием Мамонтовым; представление фильмов российскими и иностранными кинематографистами и обсуждение фильмов со зрителями; ретроспективы фильмов Николая Бурляева, посвящённых Великой Отечественной войне; Ретроспектива фильмов из собрания Госфильмофонда России, (25 фильмов в режиме нон-стоп).

Кинопоказы в кинотеатрах Севастополя:

«Россия» (Площадь 50-летия СССР, д.11)

«Москва» (пр-т Генерала Острякова, 70)

«Победа» (ул. Большая Морская, 13)

«Октябрь» (ул. Чернореченская, 70)

«Моряк» (ул. Леваневского, 27)