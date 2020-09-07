Двое погибших: под Воронежем грузовик врезался в стоящую иномарку

В Воронежской области на 574 километре федеральной трассы М-4 «Дон» в результате столкновения грузовика с Renault Duster, погибли два пассажира кроссовера. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«По предварительным данным, 48-летний житель Ростовской области, управляя большегрузным автомобилем DAF, не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине автомобилем Renault Duster», - говорится в сообщении.

В результате удара грузовика, кроссовер столкнулся с Hyundai Solaris с прицепом, за рулем которого сидел 35-летний житель Бутурлиновского района. Автомобиль Renault Duster получил страшные повреждения. Его водитель 47-летний житель Калужской области и пассажир, 57-летняя женщина, скончались на месте.

«Установлено, что в 2019 - 2020 годах водитель большегрузного автомобиля семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима», - говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего столкновения, устанавливают все обстоятельства и причины аварии.