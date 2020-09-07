Медведь залез на вышку связи на военной базе в Турции: видео
Позже зверь спустился вниз самостоятельно, в результате инцидента никто не пострадал.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: abdullahagar2, twitter
На военной базе в Турции на вышку связи забрался медведь. Военнослужащие запечатлели хищника на видео.
На записи видно, что зверь надел на голову коробку, чем вызвал восторг у оператора: за кадром слышен смех.
В результате инцидента никто не пострадал. Животное спустилось с вышки самостоятельно. Однако, как медведь попал на режимный объект - до сих пор остается загадкой.