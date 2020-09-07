Медведь залез на вышку связи на военной базе в Турции: видео

На военной базе в Турции на вышку связи забрался медведь. Военнослужащие запечатлели хищника на видео.

На записи видно, что зверь надел на голову коробку, чем вызвал восторг у оператора: за кадром слышен смех.

В результате инцидента никто не пострадал. Животное спустилось с вышки самостоятельно. Однако, как медведь попал на режимный объект - до сих пор остается загадкой.