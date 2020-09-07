Бывший следователь СК дал совет Ефремову на случай лишения свободы

В случае вынесения обвинительного приговора, связанного с реальным лишением свободы, Михаилу Ефремову не стоит конфликтовать с другими осужденными и администрацией колонии. Такой совет находящемуся под следствием актеру Михаилу Ефремову дал бывший следователь СК, а ныне адвокат и писатель Андрей Гривцов.

По его мнению, находясь в заключении нельзя отлынивать от работы, вести себя заносчиво, хвастаться достатком и положением в обществе, а также сторониться своих сокамерников, отметил Гривцов в беседе с «Московским комсомольцем».

Жизнь не заканчивается в камере, напомнил экс-следователь и посоветовал Ефремову не махать рукой на собственное здоровье и внимательно за ним следить, особенно в местах лишения свободы.

Смертельное ДТП, в котором обвиняется актер Михаил Ефремов, произошло восьмого июня на Садовом кольце. По версии следствия, актер выехал на встречную полосу движения и протаранил легковой автомобиль, водитель которого позже скончался.

Прокурор потребовал для Ефремова 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита настаивает на приговоре, который не связан с лишением свободы.