«Психиатр назвал бы это галлюцинациями»: отыгравший 42 часа подряд пианист об ощущениях после марафона

Российский пианист Руслан Ишдавлетов, установивший новый мировой рекорд, отыграв импровизацию на фортепиано в течение более 42 часов, рассказал «Звезде» о том, как ему пришла в голову эта идея, а также поделился ощущениями, которые он испытывал во время музыкального марафона.

«Началось это спонтанно. Я совершенно случайно узнал историю о петербуржском пианисте, который играл 24 часа, но он играл не импровизацию, а произведения известных авторов. Это зародило во мне идею и спустя пару недель я сам сыграл 24 часа без перерыва. Мне понравилось, людям понравилось. Я продолжил и в итоге в последний раз отыграл 42 часа», - сказал музыкант.

По словам пианиста, во время столь продолжительного выступления у него затекали спина и ноги, но самым сложным испытанием для него была борьба со сном.

«В последнем марафоне все далось гораздо легче в плане физических ощущений. Конечно, и спина затекала, и ноги, и пальцы болели, но уже гораздо меньше, чем в первые марафоны. Самое сложное - это борьба со сном в экстремальные часы. Там начинаются процессы, которые психиатр назвал бы галлюцинациями, но у меня на это счет другое мнение: ты реально начинаешь видеть некую перестройку объективного мира. Очень удивительные вещи. Мир меняется», - поделился Ишдавлетов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был установлен новый мировой рекорд беспрерывной игры на фортепиано. Руслан Ишдавлетов играл на музыкальном инструменте 42 часа 24 минуты и 47 секунд. Все происходило на открытом воздухе на набережной Обводного канала.

Пианист начал выступление в десять утра пятницы, 4 сентября, а закончил в воскресенье, 6 сентября. Таким образом он побил свой предыдущий рекорд, который составил 37 часов.

Последний музыкальный марафон стал для Ишдавлетова пятым. В ближайшем будущем он планирует установить новый рекорд непрерывной импровизации на пианино и отыграть 50 часов.