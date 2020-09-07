Глава Минздрава РФ разъяснил приведенную Росздравнадзором статистику смертности от COVID-19

Приведенные Росздравнадзором данные о смертности от коронавирусной инфекции получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций, а не основаны на анализе данных по всей стране.

С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Так он прокомментировал сообщение «Медицинского вестника», который со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил о неточностях в регистрации смертности от COVID-19.

По данным издания, это могло произойти из-за разночтений в конечных цифрах при регистрации смертей пациентов.

«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата. Обязанностью же Росздравнадзора в случаях выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением», - цитирует РИА Новости слова Мурашко.

С его слов, медицинская статистика требует особенной достоверности, которой всегда уделялось самое важное значение. Мурашко напомнил, что учет случаев смерти и определение ее причин проводятся в соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.

В период пандемии, инфицированные пациенты погибали не только от коронавирусной инфекции, но и от других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, подчеркнул Мурашко.