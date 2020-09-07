Джонсон назвал крайний срок заключения торгового соглашения по Brexit с ЕС

До 15 октября 2020 года Великобритания и Евросоюз должны подписать торговое соглашение по Brexit. Это крайний срок. Если договоренности не будут достигнуты, то последует жесткий сценарий взаимодействия между сторонами. Об этом сказано в сообщении премьер-министра королевства Бориса Джонсона.

«Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше», - отметил глава кабмина.

Он сказал, что в таком случае с 1 января 2021 года торговые отношения между Лондоном и Брюсселем будут продолжаться по типу взаимодействия ЕС и Австралии.

Также Джонсон напомнил, что для британского правительства главной задачей является контроль над собственными законами.

«У нас будет свобода заключать торговые сделки со всеми странами мира, и мы будем процветать», - считает политик.

Напомним, что 31 января Великобритания покинула Евросоюз. До конца 2020 года будет длиться переходный период, во время которого стороны обязаны договориться о будущем взаимодействии.

В понедельник, 7 сентября, начинается заключительный этап переговоров между Лондоном и Брюсселем.