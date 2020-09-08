На страже законности: как работали сотрудники милиции в осажденном Ленинграде

Осажденный в годы Великой Отечественной войны Ленинград навсегда вошел в историю, как символ мужества и несгибаемой воли советского народа. Этот город в годы войны пережил испытания, аналогов которым не было в истории. Бомбежки, обстрелы, голод и холод, героический труд и выживание в нечеловеческих условиях.

О блокаде Ленинграда написано много книг и оставлено множество свидетельств. Не так много говорилось о тех, кто поддерживал законность и порядок в осажденном городе.

«Война потребовала от сотрудников милиции усиления паспортного режима в стране. Эвакуированные в тыл граждане должны были предоставить свой паспорт в течение 24 часов. Понятно, что многие свои документы утратили. К этим людям было особое отношение, их тоже усиленно проверяли. В милиции была утверждена специальная должность "Инспектор-эксперт". Эти сотрудники выявляли поддельные документы и выдавали разрешения для граждан на работу на предприятиях, которые имели оборонное значение», - рассказала заместитель руководителя патриотического объединения «Ленрезерв» Елена Буянова.

В годы войны сотрудники милиции не просто боролись с криминалом в экстремальных условиях. Это была война с новыми типами преступлений, с неожиданными поступками и невероятными последствиями. О работе стражей закона и порядка в условиях блокады рассказывается в новом выпуске программы «Следовательно».