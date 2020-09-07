Двенадцать российских туристов заразились коронавирусом в Турции

Не менее 12 туристов из РФ заразились коронавирусом на Турции. Соответствующее заявление сделал российский посол Алексей Ерхов.

«Сейчас мы, то есть посольство (России в Турции - прим. ред.) и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять - в изоляции в гостинице», - сказал дипломат в эфире «Россия-24».

Ранее министерство здравоохранения Турции сообщило, что в понедельник, 7 сентября, на территории страны было выявлено 1 703 новых случаях заражения COVID-19. Это стало самым высоким суточным показателем для государства с 15 мая, когда было зафиксировано 1 708 заражений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране будут применяться дополнительные меры противодействия заболеванию.