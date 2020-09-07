В стране и мире Победители конкурса «Лидеры России» встретятся с Путиным Ян Брацкий Помимо главы государства, победители конкурса смогут задать свои вопросы мэру Москвы и управляющему Сбербанка. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Победители конкурса «Лидеры России» смогут встретиться и лично пообщаться с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом, в ходе церемонии награждения победителей суперфинала конкурса, заявил заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. «Мы завтра будем встречаться с Сергеем Семеновичем Собяниным, Германом Оскаровичем Грефом, у меня завтра есть часа полтора времени, когда мы поговорим - я буду готов ответить на ваши вопросы, какие-то важные вещи попробую рассказать. И завтра у нас самая важная вещь: завтра у нас разговор с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», - приводит РИА Новости слова Кириенко. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с целью выявления и поддержки потенциальных руководителей, перспективных экспертов в самых различных областях. Победители конкурса, как правило, обладают ярко выраженными лидерскими качествами и высокими компетенциями. Суперфинал конкурса прошел шестого-седьмого сентября на базе Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие было перенесено. Лучших из лучших выбирали из 300 участников конкурса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует