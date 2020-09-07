В Монголии зафиксирована третья смерть от бубонной чумы

Третий человек скончался от бубонной чумы в Монголии. Очередной жертвой опаснейшего заболевания стал 38-летний житель Завханского аймака на западе страны.

По данным местного департамента природно-очаговых заболеваний, погибший употреблял в пищу мясо сурков. Эти звери являются переносчиками чумы.

Эксперты-эпидемиологи проверили всех, с кем контактировал умерший. У 25 человек бубонная чума не выявлена, сообщает Xinhua. Ранее от заболевания скончались 42-летний житель Ховдского аймака и 15-летний подросток из Гоби-Алтайского аймака.

Переносчиками бубонной чумы в природе являются грызуны, среди которых тарбаганы, или монгольские сурки. Их мясо считается деликатесом. Несмотря на запрет, местные жители продолжают отстреливать сурков.