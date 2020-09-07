Более 80 лет под водой: у берегов Норвегии найден немецкий линкор времен Второй мировой войны

Возле берегов Норвегии нашли затонувший немецкий корабль времен Второй мировой войны. По корпусу и положению орудийных башен его идентифицировали, как линкор Karlsruhe.

О месте крушения судна не было известно более 80 лет. Предполагается, что 174-метровый корабль был затоплен самими немцами после попадания в него британской торпеды. Экипаж тогда успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что водолазы экспедиционного центра Министерства обороны РФ в Каламитском заливе Черного моря подняли со дна самоходную артустановку StuG-III. Работы проводились на месте затопления немецкого транспортного судна Santa Fe, которое было торпедировано 23 ноября 1943 года, когда направлялось с грузом вооружения в порт Евпатории.