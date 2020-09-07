В Саудовской Аравии огласили приговор убийцам журналиста Джамаля Хашогги. Из восьми подсудимых пятеро получили по 20 лет лишения свободы, один - 10 лет, еще двое - по семь.

Как сообщает местная генпрокуратура, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Уголовное дело закрыто.

Репортер газеты Washington post Джамаль Хашогги, известный своими острыми статьями в отношении политики Эр-Рияда, был убит в Стамбуле на территории генерального консульства Саудовской Аравии, куда он пришел для оформления документов. Позже власти королевства признали причастность своих подданных к расправе над сотрудником СМИ.