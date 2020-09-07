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«Лидеры России»: Мишустин назвал главные качества для современных руководителей

Константин Коковешников
20:25 07.09.2020
Выступая перед участниками конкурса управленцев, глава правительства назвал Владимира Путина своим наставником.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Честность, профессионализм, умение реагировать на любые вызовы, инициативность и цифровая компетентность. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эти качества обязательными для эффективного современного управленца. Глава правительства посетил сегодня конкурс «Лидеры России», который, по его словам, стал одной из важнейших в стране кадровых программ.

Обязательные условия для участия в конкурсе - стаж работы не менее двух лет на руководящей должности и владение русским языком. «Лидеры России» - главный трамплин для желающих занять высокий государственный пост. По итогам трех лет проведения конкурса больше двухсот его участников серьезно продвинулись по карьерной лестнице. Шесть человек стали заместителями министра, двое - губернаторами, еще столько же возглавили администрации городов.

Одним из удачных примеров социального лифта Михаил Мишустин назвал состав нынешнего правительства в России. Он уверен, что грядет четвертая промышленная революция, и пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость электронных услуг. Государство, по словам премьера, берет курс на развитие IT-отрасли и обещает ее всячески поддерживать.

Мишустин также рассказал, что состояться в профессии, ему помогли родители и учителя, а также люди, с которых он берет пример сегодня.

«Наставничесвто  -  это  такое  тонкое, когда  вы  во  всем  доверяете человеку  , можете ему рассказать. Сегодня   для меня наставник  - президент России. Говорю  абсолютно  искренне, человек, с которым вы можете  посоветоваться 24 часа в сутки», - заявил он.

Из более чем 90 тысяч участников мероприятия, прибывших из семидесяти стран, в финал вышли лишь 300. Но бесценный опыт получили все без исключения.

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