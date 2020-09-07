Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула получил 40 пожизненных сроков

Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула приговорен к пожизненному заключению. Трагедия произошла в заведении Reina в ночь на 1 января 2017 года.

Как полагает следствие, по вине уроженца Узбекистана Абдулкадира Машарипова в ту ночь погибли 39 человек, сообщает телеканал NTV со ссылкой на решение суда.

Вооруженный автоматом террорист ворвался в помещение клуба, убив на входе охранника, и открыл огонь по отдыхающим людям. В тот момент на танцполе было около 700 человек.

Жертвами побоища стали 39 человек, 69 получили пулевые ранения разной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство»*. Сам исполнитель теракта был арестован в районе Эсенъюрт в Стамбуле 16 января 2018 года.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.