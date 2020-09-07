Минфин предложил упростить уплату налогов для юридических лиц и ИП

Министерство финансов Российской Федерации подготовило законопроект о распространении механизма «единого налогового платежа» на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроект подготовлен по поручению правительства и затрагивает все виды налогов, торговые сборы и страховые взносы.

«Это позволит уплачивать налоги, торговый сбор, страховые взносы одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации и так далее. При этом налоговый орган самостоятельно будет производить зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

К слову, для физических лиц аналогичная возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а по уплате НДФЛ - с 1 января 2020 года.

За плательщиков закреплено право уплачивать все вышеперечисленные налоги и сборы по существующей схеме. По замыслу Минфина, реализация нового законопроекта упростит порядок исполнения обязательств перед бюджетом и создаст для плательщиков более комфортные условия.