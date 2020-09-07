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Ночь в горах: как спасали заблудившихся в ущелье воспитанников спортивной школы из Твери

Ирина Сафонова
19:04 07.09.2020
Группа заблудилась из-за ошибки ее руководителя и не смогла самостоятельно вернуться на туристическую тропу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Сочи врачи осматривают детей, которых удалось снять со склона горы. Восемь воспитанников спортивной школы из Твери эвакуировали на вертолете. Теперь тренерам предстоит объясняться со следователями. Маршрут не был зарегистрирован, группа сбилась с пути и провела среди камней почти сутки.

Спасали путешественников при помощи лебедки и страховочных тросов. Посадить вертолет в этой местности нельзя - гора Ачишхо практически не имеет равнинных мест, поэтому детей по одному поднимали на борт зависшего вертолета.

Все это время спасатели держали связь с группой по мобильному телефону. Однако до последнего было не известно, на чем их удобнее эвакуировать. К месту нахождения группы спасатели отправились на квадроциклах, верхом и на вертолете. Детям сразу выдали теплые пледы и провели медицинский осмотр.

«Мы хотели сократить дорогу и пошли на водопад, а потом лезли в гору. Понимали, что вниз спуститься не сможем, заблудились, не смогли пройти и шли по речке. Мы нашли палатку, когда лезли в гору, в ней и спали», - рассказала участница группы Мария Кузнецова.

Именно трое взрослых, которые сопровождали детей, отправляясь в поход, должны были сообщить МЧС о точном маршруте, взять путевой лист, оформить разрешения, но почему то этого не сделали.

«Так это поселок. С дороги с асфальтированной сходишь и идешь в горы. Тут и сообщать не надо, но потом что-то пошло не так», - недоумевает участник группы Арсений Кузнецов.

Об исчезновении группы спасатели узнали накануне вечером. Родители сообщили, что их дети не выходят на связь.  Не первый раз они приезжают в Красную Поляну. На этот раз должны были вернуться вечером, но пропали.

Двести человек, 28 единиц техники, вертолет всю ночь и утро вели поиски. Безрезультатно. В 11 часов на связь вышел руководитель группы, он позвонил спасателям.

Благодаря сигналу сотового телефона местоположение удалось найти всего за час. Руководитель группы Сергей Удалов рассказывает, что это был обычный поход на несколько часов, ни снаряжения, ни запасов еды с собой не брали, а потерялась группа из-за его ошибки.

«На обратном пути неправильно свернули и в итоге не там оказались. Не было связи, поэтому решили идти в горку, чтобы либо вертолет увидеть, либо позвонить», - рассказал руководитель группы Сергей Удалов.

Дети рассказали, что пили горную воду из реки. Это и спасло от обезвоживания, спали на земле, паника временами настигала только девочек - признались участники этого похода. Медики, осмотрев всех, заявляют - шокового состояния ни у кого нет.

«В больницу нет, потому что патологических состояний нет, но в дальнейшем мы будем следить за их состоянием здоровья», - предупредила главный врач ГБУЗ «Городская больница №8 Сочи» МЗКК Марина Бралюк.

Спасательная операция длилась больше 12 часов. Там же, на взлетной полосе, волонтеров и спасателей поблагодарили за работу. Тем не менее Следственный комитет начал проверку, действиям руководителя туристической группы будет дана правовая оценка.

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